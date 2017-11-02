Дело «тверского стрелка»: Верховный суд утвердил пожизненный срок Егорову

Москва, , 13:39 — REGNUM Верховный суд России оставил в силе пожизненный срок Сергею Егорову за убийство девяти человек в Тверской области, сообщает 2 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Егоров был осужден 12 сентября 2017 года к пожизненному лишению свободы, однако убийца просил о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы и смягчении наказания на реальный максимальный срок, который предусматривает 20 лет.

«Верховный Суд РФ, согласившись с предложением представителя Генеральной прокуратуры РФ, оставил приговор Тверского областного суда без изменения. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

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Напомним, массовое убийство произошло в ночь на 4 июня 2017 года в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Во время распития спиртного произошла ссора. Мужчина ушел, но спустя некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и расстрелял девять человек.

В трагедии смогла выжить одна девушка, которая и позвонила в полицию. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В итоге суд приговорил «тверского стрелка» к пожизненному заключению.

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