В Москве задержанного заживо сожгли в отделении полиции

Москва, , 12:37 — REGNUM Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено после гибели задержанного в ОМВД Пресненского района. ЧП случилось в апреле 2016 года, однако известно о нем стало лишь недавно, сообщает телеграм-канал Mash.

Мужчину задержали за мелкое правонарушение и поместили в спецприемник при отделе полиции. Около полуночи матрац, на котором спал задержанный, внезапно загорелся. С тяжелыми ожогами мужчину госпитализировали в Боткинскую больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

В отношении сотрудников полиции возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Предполагалось, что пожар в камере мог возникнуть из-за неисправной электропроводки.

Однако изучение записей в камер наблюдения показало, что возгорание не могло произойти случайно — проводка находится далеко от того места, где лежал мужчина. Более того, по данным экспертизы, матрац подожгли умышленно, используя жидкость для розжига.

26 октября СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Обстоятельства преступления устанавливаются.

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