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В США госпитализирован подросток, игравший в русскую рулетку

Происшествия

Представитель местной полиции Джо Диллион отметил, что 17-летний подросток был обнаружен в своей спальне с огнестрельным ранением в голове

Вашингтон, 2 ноября 2017, 12:27 — REGNUM  Власти американского штата Миссисипи заявили, что в больницу с огнестрельным ранением поступил подросток, игравший в русскую рулетку, сообщает 2 ноября Associated Press.

Представитель местной полиции Джо Диллион отметил, что 17-летний подросток был обнаружен в своей спальне с огнестрельным ранением в голове.

Молодой человек был экстренно госпитализирован, его состояние оценивается как критическое.

В комнате, где произошел инцидент, также находились еще три молодых человека. Они рассказали полиции, что пострадавший обсуждал с ними игру в русскую рулетку.

После чего подросток достал револьвер, извлек из него все пули кроме одной, поднес к голове и нажал на спусковой механизм. В первый раз выстрела не последовало, после чего была произведена вторая попытка, ставшая роковой.

Напомним, русская рулетка — это азартная экстремальная игра, зачастую заканчивающаяся летальным исходом. По подсчетом математиков, вероятность смертельного случая на первом ходу, при условии, что в шестизарядный револьвер помещен один патрон, составляет 16,6%.

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