В Петербурге отравили персонал известного универсама «Народный»

Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу выясняют причины массового пищевого отравления сотрудников известного в городе универсама «Народный». Этот популярный магазин в Красногвардейском районе в минувшие годы несколько раз оказывался в центре скандалов и проверок, связанных с качеством реализуемых там продуктов. Его посещали активисты молодежных движений, Роспотребнадзор и ОМОН.

Как сообщили 2 ноября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, 30−31 октября в больницы города были госпитализированы более 20 человек из числа сотрудников универсама «Народный». Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Начата доследственная проверка.

«По предварительным данным, неустановленными лицами из числа работников одной из организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих питание сотрудников универсама «Народный» <…> были нарушены санитарно-эпидемиологического правила, что повлекло отравление более 20 человек», — отметили в ГСУ СКР.

К проверочным мероприятиям привлечен Роспотребнадзор, выясняются все обстоятельства случившегося, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе от возбуждения уголовного дела.

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу 2 ноября уточнили, что среди сотрудников ТК «Народный» зарегистрировано 33 случая сальмонеллёзной инфекции, госпитализировано 32 больных.

«Все заболевшие являются гражданами Республик Таджикистана и Узбекистана. Большинством заболевших представлены ложные адреса их временного пребывания в Санкт-Петербурге», — подчеркивают в надзорном ведомстве. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении юридических лиц в торговом комплексе «Народный», оно проводится при силовой поддержке правоохранительных органов. Управлением Роспотребнадзора составлены протоколы о временном запрете деятельности предприятий в ТК «Народный», материалы направлены в Красногвардейский суд и следственный отдел по Красногвардейскому району СКР. Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году ТК «Народный» оказался в центре громкого скандала. Активисты молодежного движения «Хрюши против» попытались зайти в «Народный» в костюмах розовых свиней, чтобы искать на полках просроченные продукты. Сотрудники ТК «Народный» вызвали полицию, активисты заявили прессе о причиненных им побоях со стороны охраны магазина. В отдел полиции доставлялись для разбирательств как активисты, так и сотрудники магазина и его охраны.

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Впоследствии универсам «Народный» неоднократно проверяли сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и несколько раз приостанавливали его деятельность. Закрытие магазина вызывало резкое недовольство пенсионеров, многие из которых ездят в известный низкими ценами ТК «Народный» за продуктами даже из отдаленных районов города. У магазина проходили стихийные акции.

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В последние годы ТК «Народный» перестал попадать в хроники происшествий, в магазине не раз заявляли о том, что приняли меры к усилению контроля за качеством реализуемой продовольственной продукции.