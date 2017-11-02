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В Чечне ранены два разведчика Минобороны

Происшествия

Военнослужащие наткнулись на растяжку во время поисково-разведывательных работ в Ачхой-Мартановском районе Чечни

Грозный, 2 ноября 2017, 10:33 — REGNUM  Два военнослужащих получили осколочные ранения при взрыве в Чечне. По предварительной информации, граната взорвалась у тайника, принадлежавшего боевикам.

«Командир разведвзвода и сержант получили осколочные ранения при взрыве ручной гранаты, поставленной в режиме растяжки у заброшенного пункта боевиков близ селения Янди», — пишет ТАСС.

Схрон был обнаружен в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Ачхой-Мартановском районе Чечни. По словам источника в военных структурах Чечни, этот скрытный пункт базирования боевиков был оборудован еще в начале 2000-х годов. При попытке обследовать объект военнослужащие наткнулись на растяжку.

В настоящее время военнослужащие госпитализированы, угроз их жизни нет. На месте происшествия работают саперы, передает информационное агентство.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов

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