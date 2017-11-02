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В Москве застрелили 47-летнего мужчину

Происшествия

Трагедия произошла в среду, 1 ноября, в квартире на ул. Воронцовские Пруды, д. 5

Москва, 2 ноября 2017, 10:16 — REGNUM  В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве знакомого. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в среду, 1 ноября, в квартире на ул. Воронцовские Пруды, д. 5.

«Прибывшие оперативники обнаружили тело 47-летнего хозяина квартиры с огнестрельным ранением головы и задержали на месте 38-летнего жителя столицы», — сообщил источник.

По данным следствия, мужчины распивали алкогольные напитки вместе в квартире. В какой-то момент между знакомыми произошла ссора, закончившаяся выстрелами.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

«Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

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Бытовые убийства

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