Три уголовных дела возбуждены по фактам подрыва газопровода и ЛЭП в Крыму

Симферополь, , 10:15 — REGNUM Следователи Управления федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю возбудили три уголовных дела по фактам подрыва газопроводов и ЛЭП на территории Крыма, сообщает 2 ноября пресс-служба ведомства.

Повреждение газопроводов было выявлено вечером 31 октября Алуште в двух местах — около поселка Виноградное и в районе села Запрудное (Алушта). Кроме того, в связи с падением опоры ЛЭП, была прекращена подача электроэнергии. Для установления всех обстоятельств инцидента на месте начала работать межведомственная комиссия.

В региональном УФСБ сообщили, что уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности государства). О поимке подозреваемых в совершении данного преступления не сообщается.

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Ранее в Крыму на границе с Украиной были закрыты три пункта пропуска. Через несколько часов они начали работать в обычном режиме. 1 ноября восстановительные работы на повреждённых участках газопровода были завершены. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, подача газа будет полностью восстановлена в ближайшее время.

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