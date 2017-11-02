В Москве из банковской ячейки украли 400 тыс. евро

Москва, , 09:10 — REGNUM На юго-западе Москвы неизвестный украл из банковской ячейки около 400 тыс. евро (более 27 млн рублей). Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в среду, 1 ноября, на ул. Кедрова. В полицию обратилась владелица компании, занимающейся оптовой торговлей.

«Женщина сообщила, что на ул. Кедрова, д. 5А неизвестный, находясь в помещении АКБ «Славия», похитил из арендованной банковской ячейки 400 тыс. евро», — сказал источник.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведется поиск злоумышленника.

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