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В Томске проверят больницу, после посещения которой ребенок впал в кому

Происшествия

Пятилетний мальчик находится в тяжёлом состоянии

Томск, 2 ноября 2017, 09:10 — REGNUM  Сотрудники департамента здравоохранения Томской области начали служебную проверку по факту инцидента в Каргасокской районной больнице, после посещения которой пятилетний ребенок впал в кому, сообщила 2 ноября представитель департамента Ольга Шишко. Выяснилось, что ребенку был сделан общий наркоз для проведения стоматологической операции.

«Проводится служебная проверка по соблюдению порядка оказания медицинской помощи данному пациенту. В настоящее время ребёнок находится в тяжёлом состоянии», — сообщила Шишко.

Ранее следователи СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Заявление в СК поступило от жительницы поселка Каргасок, которая указала, что пятилетний ребенок впал в кому после проведения стоматологической операции под общим наркозом.

«В Каргасокской районной больнице изъята необходимая медицинская документация, опрашиваются медицинские работники, следователь Парабельского МСО выехал в Томск для опроса родителей мальчика и медицинских работников городской больницы № 1 г. Томска, а также изъятия медицинской документации», — говорится на сайте ведомства.

Ранее после косметической процедуры под наркозом в кому попала жительница Перми. По настоянию родных женщину перевели в реанимацию.

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