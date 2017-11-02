В США из-за стрельбы у супермаркета Walmart погибли трое

Торнтон, США, , 08:36 — REGNUM Три человека скончались о полученных ранений в результате стрельбы у супермаркета Walmart в городе Торнтоне (Колорадо, США), сообщило 2 ноября AP со ссылкой на источник в местной полиции.

Неизвестный открыл стрельбу возле магазина по неустановленной причине. В результате двое мужчин скончались на месте, одна женщина была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями и там умерла.

В настоящее время сотрудники полиции приступили к расследованию инцидента, опрашивают свидетелей преступления и пытаются получить от очевидцев описание нападавшего.

Напомним, сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы 1 ноября в 18:30 по местному времени (или 03:30 по Москве 2 ноября). На момент прибытия офицера полиции, стрельба все еще продолжалась.

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