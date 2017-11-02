Ремонт с ущербом: в Прикамье под угрозой закрытия детский сад

Краснокамск, Пермский край, , 08:13 — REGNUM В городе Краснокамске Пермского края после ремонтных работ в детском саду «Золотой петушок» начала протекать крыша здания. Ручьи потекли в помещения. Учреждение дошкольного образования под угрозой закрытия.

В соцсетях появилась информация о возникшей проблеме в детсаду, один из родителей выразил подозрения о коррупции:

«В детском саду № 38 проводился ремонт крыши, не знаю где уж взяли таких подрядчиков, видимо, администрация себе на карман хорошо поимела. Эти так называемые «работники» так отремонтировали крышу, что теперь весь садик топит, а ведь совсем недавно в группах был сделан ремонт».

По словам пользователей, из шести групп в учреждении рабочими остались, только две-три, по ним и распределили воспитанников. Испорчены пол, мебель, а родители — в панике. Встал вопрос о закрытии учреждения. Это значит, что надо искать для детей новый детский сад, а на это нужны дополнительные время и силы.

Причиной потопа стал поздний ремонт. Собственно такая ситуация возникает и в других субъектах РФ, когда затягиваются процедуры финансирования, торгов, выбора подрядчика. Вот и в Краснокамске латать крышу начали в сезон дождей. Несмотря на то, что рабочие снимали кровлю частично, избежать потопа не удалось.

Как сообщает пермское издание «Звезда», в настоящее время в местном управлении образования и управлении капитального строительства озадачены возникшей проблемой и поиском вариантов выхода из неё. Оценивается объём работ и масштаб аварии. Не исключено, что протечки могут повториться. Рассматривается два пути: либо расформировать весь детский сад по другим учреждениям на время капитального ремонта, либо частично оставить воспитанников в здании «Золотого петушка».

Казус в том, что, согласно санитарным правилам и нормам, все виды ремонтных работ не допускается проводить при функционировании дошкольных организаций в присутствии детей. Это значит, что детский сад на время ремонта придётся расформировывать.