Число жертв на электростанции в Индии достигло 22 человек

Нью-Дели, , 08:18 — REGNUM Число жертв, погибших от взрыва на индийской электростанции, достигло 22 человек, сообщает 2 ноября Associated Press.

По меньшей мере 60 человек получили ранения, заявил главный административный сотрудник района, в котором произошел инцидент Санджай Кхатри.

Число погибших может возрасти, так как порядка десяти человек были госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Трагедия произошла по причине взрыва котла, который работал на экспериментальной основе. По словам Кхатри, в настоящий момент причина взрыва неизвестна. Количество людей, присутствующих на заводе, также не выяснено.

Как отмечают очевидцы, местные жители могли наблюдать мощный взрыв, а также густой дым, поднимающийся над заводом. В район была экстренно отправлена команда правительственных спасателей.

Напомним, аварии на промышленных объектах Индии встречаются регулярно, причиной тому служит несоблюдение техники безопасности.

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