Полиция Лондона: Наезд такси на туристов — это не теракт

Лондон, , 01:48 — REGNUM Полиция Лондона исключила версию террористической атаки в инциденте с наездом такси на пешеходов в туристическом районе Ковент-Гарден, передает Associated Press.

Согласно официальному сообщению Скотланд-Ярда, инцидент является серьезным дорожно-транспортным происшествием, однако «не связан с терроризмом».

В настоящий момент водитель такси, совершивший наезд на туристов, задержан. В течение значительного промежутка времени из-за аварии были перекрыты несколько улиц района.

Напомним, 1 ноября на Саутгемптон-стрит в лондонском районе Ковент-Гарден такси выехало на тротуар и протаранило толпу туристов. Ранения получили четыре человека.

Британские СМИ связали произошедшее с терактом в Нью-Йорке, произошедшим 31 октября — на Манхэттене жертвами наезда исламиста за рулем пикапа стали восемь человек, 15 получили ранения.

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