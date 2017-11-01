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Спасатели не нашли людей внутри затонувшего у Шпицбергена вертолёта Ми-8

Происшествия

Российский вертолёт Ми-8 с восемью людьми на борту потерпел крушение близ Шпицбергена 26 октября

Спасатели не нашли людей внутри затонувшего у Шпицбергена вертолёта Ми-8
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Водолазы МЧС на месте авиакатастрофы

Баренцбург, Норвегия, 1 ноября 2017, 23:59 — REGNUM  Российские и норвежские спасатели, обследовав фюзеляж потерпевшего крушение у Шпицбергена вертолёта Ми-8,пришли к заключению, что тел членов экипажа внутри корпуса, вероятнее всего, нет. Об этом 1 ноября сообщил глава оперативной группы МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов, передаёт телеканал RT.

Как сообщается, сотрудники МЧС России с помощью глубоководных аппаратов в течение нескольких часов проводили видеосъёмку фюзеляжа вертолёта как снаружи, так и внутри. Были детально осмотреть проём открытой двери вертолёта, иллюминаторы и кабина пилотов.

Обследование показало, что, «вероятнее всего, экипажа внутри нет», сказал Саидов, уточнив, что техника не даёт возможности детально осмотреть заднюю часть кабины.

Также, по его словам, были проверены точки, в которых, по данным норвежских поисковых судов, могли находиться люди. Проведённый визуальный осмотр не подтвердил этих данных.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября вертолёт Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», летевший из посёлка Пирамида в населённый пункт Баренцбург на Шпицбергене, пропал с экранов радаров в нескольких километрах от пункта назначения. Спустя три дня обломки вертолёта были обнаружены в море неподалеку от мыса Хеер, на глубине около 200 метров.

На борту вертолёта находились восемь человек: трое петербургских учёных — сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, а также пять членов экипажа. На данный момент спасателями обнаружено тело одного из погибших.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее наступление смерти более двух лиц».

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Авиапроисшествия
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