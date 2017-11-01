В Лондоне такси протаранило толпу пешеходов. Есть пострадавшие

Лондон, , 21:26 — REGNUM В центре Лондона машина такси врезалась в толпу пешеходов, сообщает 1 ноября газета The Independet.

По информации издания, несколько человек получили травмы, о погибших пока сообщений нет.

Местом происшествия стала улица Саутгемптон-стрит в центральном районе британской столицы Ковент-Гарден.

На месте инцидента работают полицейские и врачи. Количество пострадавших пока не уточняется. Полиция устанавливает причины и подробности происшествия и на данный момент исключает версию террористического акта.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в центре Нью-Йорка тяжелый пикап, за рулем которого был уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке в юго-западной части Манхэттена, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус.

В результате погибли восемь человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

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