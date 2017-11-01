Полицияи Нью-Йорка: Саипов готовил теракт несколько недель

Нью-Йорк, США, , 19:52 — REGNUM Уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который совершил террористический акт в Нью-Йорке, ранее никогда не попадал в поле зрения Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил журналистам заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Джон Миллер.

По словам Миллера Саипов ранее никогда не был объектом внимания со стороны ни полиции Нью-Йорка, ни ФБР. При этом он не исключил, что Саипов вполне мог иметь связи с теми, кто находился в поле зрения правоохранительных органов.

Также Миллер подтвердил информацию о том, что Саипов получил ранение во время задержания и сейчас находится в больнице, где стражи порядка уже допросили его.

Миллер сообщил, что Саипов планировал свой террористический акт в течение нескольких недель, осуществил его от имени террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября (в Москве было уже 1 ноября) в Нью-Йорке тяжелый пикап, за рулем которого был Саипов, выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Затем пикап врезался в школьный автобус.

Саипов вышел из машины и размахивая двумя пистолетами (один из них оказался пистолетом от пейнтбола, а второй — пневматикой) попытался скрыться. Стражи порядка подстрелили его.

Жертвами теракта стали восемь человек, 15 человек получили ранения.