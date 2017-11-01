Костромич, прилюдно замучивший собаку до смерти, наказан на 15 тыс. рублей

Кострома, , 18:40 — REGNUM Суд прекратил уголовное дело по факту жесткого обращения животного и оштрафовал жителя села Спасс Нерехтского района Костромской области Алексея Голубева на 15 тысяч рублей.

Поводом для расправы, произошедшей в июле 2017 года, стала задушенная псом соседская курица.

«К собаке подошел хозяин птицы и сказал: «Нравится бегать за курицами, теперь побегай за машиной». Мужчина привязал Цезаря веревкой к машине и поехал по улицам села. Сначала пес пытался сопротивляться, а потом водитель прибавил газ.

Когда хозяйке привели Цезаря, она его еле узнала — собака была вся в крови, еле дышала. На ее лапах не было когтей… Цезарь умер через полчаса», — рассказывал сайт Kostroma. today

Издевательства над животным проходили на глазах детей.

История получила широкий резонанс среди местных жителей и СМИ. Местные активисты из благотворительного фонда «Белый Бим» собирали подписи под петицией, требуя возбуждения уголовного дела. Уголовное дело было возбуждено по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». По ней Алексею Голубеву, среди прочего, угрожал штраф до 80 тысяч рублей, либо арест до 6 месяцев.

По информации суда, мужчина не был ранее судим, раскаялся в содеянном и помирился с хозяйкой пса, «приняв меры к заглаживанию вины». Какие именно «меры» были приняты не сообщается, но потерпевшая в суде попросила не наказывать строго человека, замучившего ее собаку до смерти.