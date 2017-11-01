В Удмуртии при пожаре погибли три ребенка и женщина

Воткинск, Удмуртия, , 19:32 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в городе Воткинскев Удмуртии, в результате которого погибли четыре человека, в том числе три ребенка. Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе регионального СУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, 1 ноября 2017 года в одном из жилых домов Воткинска по улице Красноармейской произошло возгорание дома. После ликвидации пожара в доме были найдены тела хозяйки и трехее внуков 3, 7 и 8 лет.

Отмечается, что дети приехали к бабушке в гости на время каникул. Старшая 14-летняявнучка ушла в магазин за продуктами. В это время в доме случился пожар.

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2017 года Следственный комитет Волгограда возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» против 40-летнего отца погибших на пожаре трех детей.

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