Среда, 1 Ноября 2017 года
19:27:21 МСК

Ремонтные работы на повреждённых газопроводах в Крыму завершены

Происшествия

Три тысячи человек оказались без газа 31 октября в результате повреждения двух газопроводов в районе Алушты

Алушта, Крым, 1 ноября 2017, 18:12 — REGNUM  Аварийно-восстановительные работы на повреждённых газопроводах в Крыму завершены, сообщили 1 ноября в ГУП РК «Крымгазсети».

Как уточняется, в 16:55 мск газ был пущен по двум газопроводам. В настоящее время проводятся работы по восстановлению снабжения газом котельных и абонентов в жилых домах.

Напомним, 31 октября на газораспределительной станции в поселке Виноградное близ Алушты было зафиксировано повреждение трубы. Одновременно с этим в результате повреждения опоры линии электропередач прекратилась подача электроэнергии. Позднее повреждение газопровода также было выявлено в районе села Запрудное рядом с Алуштой.

По данным «Крымгазсетей», в результате ЧП без газа остались в общей сложности три тысячи человек.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook, что правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, включая диверсию.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксенов об авариях в Крыму: есть вероятность диверсии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на газопроводах

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить