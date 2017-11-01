Ремонтные работы на повреждённых газопроводах в Крыму завершены

Алушта, Крым, , 18:12 — REGNUM Аварийно-восстановительные работы на повреждённых газопроводах в Крыму завершены, сообщили 1 ноября в ГУП РК «Крымгазсети».

Как уточняется, в 16:55 мск газ был пущен по двум газопроводам. В настоящее время проводятся работы по восстановлению снабжения газом котельных и абонентов в жилых домах.

Напомним, 31 октября на газораспределительной станции в поселке Виноградное близ Алушты было зафиксировано повреждение трубы. Одновременно с этим в результате повреждения опоры линии электропередач прекратилась подача электроэнергии. Позднее повреждение газопровода также было выявлено в районе села Запрудное рядом с Алуштой.

По данным «Крымгазсетей», в результате ЧП без газа остались в общей сложности три тысячи человек.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook, что правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, включая диверсию.

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