В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и совершил самоубийство

Нью-Йорк, США, , 17:42 — REGNUM Неизвестный мужчина в центре Нью-Йорка ранил женщину из огнестрельного оружия в живот, а потом покончил с собой, сообщает 1 ноября газета New York Post.

По информации издания, происшествие случилось в 15:00 мск или в 8:00 по местному времени в районе Манхэттен.

О степени тяжести ранения пострадавшей пока не сообщается. Полиция устанавливает причины и подробности инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в центре Нью-Йорка автофургон под управлением 29-летнего выходца из Узбекистана Сейфулло Саипова выехал на пешеходную часть и на большой скорости начал сбивать велосипедистов и пешеходов. Затем автомобиль врезался в школьный автобус, а его водитель начал стрелять в прохожих из пейнтбольного пистолета. В итоге погибли восемь человек, еще более 12 были ранены. В США данное преступление рассматривается как теракт.

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