МЧС сделало экстренное предупреждение о сходе лавин в Сочи

Москва, , 17:21 — REGNUM МЧС России объявило экстренное предупреждение о возможном сходе лавин на горнолыжных курортах Красной Поляны в Сочи. Сообщение распространено пресс-службой ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Лавиноопасность в горах Сочи на участке 1500 метров будет сохраняться с вечера 1 ноября до конца 3 ноября.

За минувшие сутки снежный покров в горах вырос более чем на метр. С 29 октября в Сочи действует штормовое предупреждение, связанное с сильным ветром и осадками.

Жителям и гостям Сочи не рекомендуется в непогоду выходить в горы, избегать мест схода лавин.

«Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20 градусов», — поясняют в МЧС.

МЧС предупреждает, что официального открытия горнолыжного сезона не было и кататься в горах по неподготовленным спускам может быть опасно.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2017 года в районе Красной Поляны в результате схода селя была заблокирована дорога. В результате непогоды на автомобильную дорогу обрушилось более 1 тыс. кубометров грязекаменной массы.

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