Студент опубликовал селфи на фоне убитого преподавателя

Москва, , 16:18 — REGNUM Один из учащихся Западного комплекса непрерывного образования Москвы сделал селфи на фоне убитого преподавателя, лежащего в луже крови. Студент опубликовал фото 1 ноября на своей странице «ВКонтакте».

На фото молодой человек улыбается. На выложенных фотографиях видны капли крови на шее и лице студента. На одной из фотографий виден нож с окровавленной рукой.

Ранее в пресс-службе СУ СК России по Москве сообщили, что в одном из образовательных учреждений столицы обнаружены тела 44-летнего преподавателя и 18-летнего студента с множественными ножевыми ранениями в области шеи.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В настоящее время на месте убийства работают следователи и криминалисты. Обстоятельства случившегося выясняются.