В Кремле выразили соболезнования в связи с атакой в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 15:51 — REGNUM Террористическая атака в Нью-Йорке является бесчеловечным актом агрессии, сообщил 1 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная», — сказал Песков.

Напомним, 31 октября в Нью-Йорке фургон выехал на пешеходную дорожку, начал сбивать велосипедистов, затем врезался в школьный автобус. В результате наезда погибли восемь человек, более 12 получили ранения. В США данное преступление квалифицировали как теракт, но имя исполнителя не называется. Местные СМИ сообщили, что подозреваемый — 29-летний выходец из Узбекистана.

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