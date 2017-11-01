По факту убийства советника главы Электростали возбуждено уголовное дело

Ногинск, Московская область, , 15:42 — REGNUM В подмосковном городе Ногинск 1 ноября возбуждено уголовное дело по факту убийства советника главы городского округа Электросталь, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Как установлено следствием, 31 октября 2017 года в одном из частных домов в Ногинске обнаружено тело 29-летней женщины. Она получила множественные ножевые раны, от которых скончалась на месте.

Позже выяснилось, что женщина является советником главы городского округа Электросталь.

По подозрению в убийстве задержан мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается.

Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, тело молодой женщины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено во вторник, 31 октября, в одном из частных домов по улице Малобуньковская в Ногинске (Московская область).

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