ЛНР: Киев сосредотачивает военную технику на линии разграничения

Луганск, , 15:44 — REGNUM Минометы и другую военную технику разместил Киев на линии разграничения с Луганской Народной Республикой (ЛНР), заявил 1 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, Украина размещает вдоль линии фронта вооружение и военную технику, запрещенную Минскими соглашениями. Так, в районе пгт Новотошковское ВСУ разместили три минометных расчета, две БМП-1, расчет зенитной установки ЗУ-23−2.

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Помимо этого, в районе села Новозвановка командование украинской армии разместило минометные батареи калибра 120 мм и 82 мм, два капонира с БМП-2. А в селе Крымское разведка ЛНР обнаружила две украинские БМП-1, позиции для стрельбы из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и минометной батареи.

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Напомним, ранее в ЛНР заявили, что Киев подтянул военную технику к линии фронта. Так, украинская армия в Донбассе пополнилась 10 БТР, 15 единицами автомобильной техники и тремя бронированными десантными машинами.

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