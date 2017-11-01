Судебное разбирательство о статусе подмосковных земель продолжается

Красногорск, , 15:38 — REGNUM «Ожесточенная борьба вокруг заповедных земель в Истринском районе Подмосковья продолжается. По решению суда будет проведена комплексная экспертиза, которая установит, должны ли входить спорная территория в границы заказника.

Главный вопрос, вокруг которого и ведется борьба, является определение статуса спорной земли, расположенной в районе деревни Новинка. Бывший генеральный директор компании-застройщика ООО «Строй групп», которая в свое время размежевала участки и осуществляла их продажу заявляет, что «они находятся на границе заказника, а не внутри его» и в эфире ТК «Россия 1» руководитель компании — АндрейКобзаренко заявляет, что «эти земли никогда не были заповедником, никогда». Противники застройки и лидер ТСН Сергей Ковбасюк утверждают обратное: «Земли, начиная с 1981 года, носят статус заповедных и на них запрещена какая-либо застройка».

В марте 2016 года Минэкологии Московской области представило проект положения о заказнике с указанной схемой границ. Согласно нему территория на набережной входит в границы заказника, а, значит, считается особо охраняемой, и здесь запрещена любая деятельность, кроме научной и исследовательской.

Но, по утвержденным правительством Мособласти в том же 2016 году новым границам заказника, территория набережной, входившая в заказник с 1981 года, туда уже не была включена. Получается, что в начале 2016 года Минэкологии Подмосковья подтвердило статус территории, а к середине года по решению того же Минэкологии земли в районе деревни Новинка потеряли статус заповедных. Главным аргументом для принятия такого решения стало то, что эти земли «утратили природоохранную ценность». Наверное, это произошло потому, что, начиная с 2015 года, эти земли были завалены строительным мусором.

Застройщик приводит и такой аргумент: «В результате прокурорской проверки оказалось, что никакой набережной нет, так как поселок стоит на границе болотных угодий». Но на снимках из Роскомоса до того, как набережная была разрушена и завалена мусором, отчетливо видны ее границы.

Историей заинтересовались депутаты Госдумы Николай Валуев и Виктория Николаева, активист ОНФ Антон Хлынов и многие другие. В Московском областном суде 16 октября продолжился процесс по иску жителей поселка Павлово-2 к правительству Московской области. Судья Андрей Терещенко удовлетворил ходатайство о проведении комплексной экспертизы. Теперь эксперты должны установить, входят ли спорные земельные участки в границы заказника, к каким экологическим последствиям приведет застройка данной территории и сохранила ли она природоохранную ценность после большого количества мусора и засыпки грунтом. У областной прокуратуры, кроме этих вопросов, есть еще один, который она попросила включить: по какой причине указанные земли в 2016 году не были включены в границы охраняемого государством природного заказника».

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