Число жертв авиаудара коалиции по Йемену достигло 29 человек

Сана, , 15:36 — REGNUM

По меньшей мере 29 человек стали жертвами 1 ноября авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравии по многолюдному рынку в провинции Саада, сообщает Agence France-Press.

По данным работников медицинских служб, еще 17 человек получили ранения.

Напомним, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция стран Персидского залива выступает на стороне свергнутого президента Йемена Мансура Хади против повстанцев-хуситов.

Произошедший 1 ноября инцидент не первый случай, когда из-за действий коалиции погибает большое число мирных жителей. Так, в октябре 2017 года ООН внесла Саудовскую Аравию в черный список из-за того, что от ее действий погибло 683 ребенка. Организация исключила впоследствии из него ближневосточное королевство, после того как Эр-Рияд в очередной пригрозил урезать финансирование.

Днем ранее посол королевства в ООН Абдулла ибн Яхьяаль-Маалами заявил, чтокоалиция принимает меры для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

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