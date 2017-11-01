В Москве в колледже обнаружены тела преподавателя и студента

Москва, , 15:04 — REGNUM По факту убийства преподавателя и учащегося в одном из образовательных учреждений в Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

Трагедия произошла в среду, 1 ноября, в здании на улице Гвардейской.

«В одном из кабинетов были обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области шеи», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.