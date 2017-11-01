Киевские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР и ЛНР

Донецк, , 14:48 — REGNUM За прошедшие сутки, 31 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 36 раз, сообщают 1 ноября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Фрунзе, Крутая Гора, Калиновка, Новозвановка.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 36 раз. Под огнем оказались 10 населенных пунктов.

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Украинская артиллерия уничтожила прямым попаданием один дом в селе Саханка.

По данным Украины, один солдат ВСУ погиб, еще пятеро были ранены. Штаб «АТО» зафиксировал 17 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Орехово, Авдеевки, Луганского и Зайцево.

Напомним, Киев настаивает на вводе в Донбасс миротворческой миссии, которая бы имела право применять оружие и перемещаться на всей территории, где идет вооруженный конфликт, а не только на границе Украины с республиками. Таким образом, Украина продолжает эскалацию конфликта, отказываясь от мирного урегулирования.

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