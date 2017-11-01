Теракт в Нью-Йорке «не помешал людям праздновать Хэллоуин»

Салехард, , 14:17 — REGNUM Девушка с Ямала стала очевидцем теракта в Нью-Йорке (США). Импровизированный репортаж с места событий она отправила в ямальскую телекомпанию «Миг».

Жительница города Ноябрьска (ЯНАО) Ирина оказалась в эпицентре трагических событий 31 октября в Нью-Йорке.

«Эмигрант из Узбекистана арендовал грузовичок. И стал давить на заполненной людьми велодорожке. В центре города. Возле торгового центра. Давил просто людей. Как можно больше. После врезался в школьный автобус. В него стреляли полицейские. Есть информация, что он жив. Это однозначно теракт, говорят здесь все СМИ», — сообщает Ирина.

Как ранее информировало ИА REGNUM, в совершении теракта подозревается уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Его, действительно, задержали с применением оружия и он получил ранение в ногу.

Ранее в сюжете: Личность подозреваемого в нью-йоркском теракте установлена

«В городе много полиции — в метро, на вокзале. Теракт не мешает людям праздновать Хэллоуин», — отмечает Ирина на видео, записанном на карманный гаджет.

Отметим, что в результате теракта погибли восемь человек и более десятка были ранены.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Нью-Йорка: в ходе теракта погибли восемь человек