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В Литве 1 ноября аварийность на дорогах вырастает на 50%

Происшествия

Причиной тому является День усопших

Вильнюс, 1 ноября 2017, 14:06 — REGNUM  В Литве 1 ноября является нерабочим днём, а жители массово отправляются на кладбища почтить память своих умерших родственников и привести в порядок их могилы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В связи с этим на дорогах к кладбищам образуются иногда многокилометровые дорожные заторы, на улицах и у кладбищ дежурят наряды полиции.

Тем временем специалисты страховых компаний подсчитали, что каждое 1 ноября в Литве аварийность повышается на 50%, что является причиной скопления участников дорожного движения и спешка водителей. Самые большие транспортные потоки образуются в столичном регионе. В столице Литвы Вильнюсе всего действует 12 кладбищ.

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Ритуальные услуги и содержание кладбищ

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