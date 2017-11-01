В Харькове произошла массовая драка футбольных болельщиков

Харьков, Украина, , 13:49 — REGNUM 52 человека были задержаны 31 октября Нацполицией Украины в Харькове в ходе массовой драки, сообщает пресс-служба харьковской Нацполиции на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, конфликт возник около 23:00 31 октября в центре Харькова в рок-пабе «Стена» между украинскими и голландскими футбольными болельщиками. Вскоре конфликт перерос в драку, в результате чего четыре окна паба были выбиты, а само помещение сильно пострадало.

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Подоспевшие патрули полиции задержали 52 человека для установления всех обстоятельств произошедшего. Всех задержанных доставили в местный отдел полиции, где продолжается проверка.

Напомним, ранее в Харьковской области был задержан мужчина 30 лет по подозрению в обстреле прохожих в городе Первомайский. У задержанного сотрудники полиции обнаружили устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями Stalker, причем разрешения на ношение и хранение оружия у мужчины не было. Впоследствии прохожие, обстрелянные мужчиной, опознали злоумышленника.

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