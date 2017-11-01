Советник главы Электростали убита в Подмосковье

Ногинск, Московская область, , 13:38 — REGNUM В городе Ногинск убита 29-летний советник главы администрации города Электросталь. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

Тело молодой женщины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено во вторник, 31 октября, в одном из частных домов по улице Малобуньковская.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина личность которого в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.