В Одессе задержали военных, допустивших захват части

Одесса, Украина, , 13:40 — REGNUM Украинской прокуратурой в Одессе задержан и. о. командира воинской части по подозрению в допущении захвата подведомственного военного объекта, слова главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса 1 ноября приводит сайт 112.ua.

Сотрудники военной прокуратуры одесского гарнизона Южного региона Украины задержали подполковника ВСУ и военнослужащего-контрактника. Военные

«не приняли меры, связанные с применением физической силы, огнестрельного и холодного оружия, как это предусмотрено уставом караульной и постовой службы, что привело к захвату части земельного участка воинской части и нарушению территории военного объекта», — сообщил главный военный прокурор Украины.

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Задержан также и военнослужащий-контрактник, дежуривший в тот день по группе хранения авиационной техники, сообщил Мовчан.

В настоящее время оба задержанных доставлены в районный суд Одессы для избрания меры пресечения. Часовому грозит до 5 лет лишения свободы, для командира, который совершил служебную халатность, наказание может быть более строгим — до 7 лет лишения свободы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная служба правопорядка Украины проверила информацию из одесского гарнизона Южного региона Украины о том, что 29 октября на территорию воинской части А3571 проникли лица, представлявшие одесский ТРЦ «CityCenter», всего около 40 человек. Люди в балаклавах демонтировали ограждение на территории части, и увезли имущество военного объекта, принадлежащее военному аэродрому.

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