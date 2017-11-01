Нападение собак на ребенка в Иванове: возбуждено дело о халатности

Иваново, , 13:28 — REGNUM Ивановские врачи борются за жизнь девятилетнего мальчика, которого искусали бездомные собаки. Тем временем следственные органы возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ — о халатности должностного лица.

ЧП произошло 31 октября на ул. 4-й Балинской в Иванове, сообщили в пресс-службе СКР 1 ноября. Ребенок гулял, когда на него напали бездомные собаки. Спас мальчика прохожий, который отогнал животных.

Ребенок получил многочисленные раны. Мальчика доставили в больницу, он находится в отделении реанимации ОДКБ. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Врио губернатора Станислав Воскресенский распорядился помочь семье пострадавшего ребенка.

«Нужно разобраться в ситуации системно. Такие случаи недопустимы. Безопасность детей — прежде всего», — отметил Станислав Воскресенский, поручив главе города Иваново Владимиру Шарыпову держать вопрос на личном контроле.

Между тем, о сложной ситуации с бродячими животными в Ивановской области сообщалось не раз. Еще в 2015 году жители жаловались на то, что стаи бездомных собак в буквальном смысле держат в страхе целые микрорайоны. В Шуе жертвой нападения стал школьник, который получил серьезные травмы и попал в больницу. В областном центре действуют приюты для животных — но все они работают на общественных началах и не могут радикально решить вопрос.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иванове стая бездомных собак напала на 9-летнего ребенка