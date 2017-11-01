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В Киргизии задержаны двое иностранных террористов-вербовщиков

Происшествия

Одним из вербовщиков оказалась молодая женщина

Бишкек, 1 ноября 2017, 13:23 — REGNUM  Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали двух иностранных террористов, которые занимались вербовкой граждан республики для отправки в Сирию, передает 1 ноября ИА «24.kg» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Деятельность вербовщиков удалось выявить в ходе контртеррористических мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности международных террористических организаций, в частности, на блокирование каналов отправки завербованных жителей Киргизии в зону конфликта в Сирии и Ираке.

Задержанные прибыли в Киргизию в начале октября, ими оказались граждане одной из стран СНГ 1988 и 1990 годов рождения. В соответствии с предоставленным ГКНБ фото, одним из вербовщиков оказалась молодая женщина.

Ранее житель Киргизии призвал к теракту в Москве. Являясь сторонником запрещенной в РФ террористической группировки, в период с февраля по март 2017 года склонял двух жителей области к совершению теракта в Москве.

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