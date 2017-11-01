Волна «телефонного терроризма» в Калининграде: эвакуирована мэрия

Калининград, 1 ноября 2017, 13:25 — REGNUM Сотрудников Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта, мэрии, а также общественной палаты и областного министерства социальной политики эвакуировали 1 ноября в Калининграде.
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На странице ВКонтакте пресс-службы БФУ сообщается о просьбе не создавать сложностей работе спецслужб.
«Администрация университета обращается к вам с просьбой не толпиться рядом со зданиями корпусов и общежитий университета в течение 6 часов, не создавать сложности для работы служб оперативного реагирования», — информирует пресс-служба. «Экстренные службы эвакуировали мэрию, сорвав заседание депутатов Горсовета», — сообщается на местном новостном портале kgd.ru.
По информации СМИ, также объявлена эвакуация в Калининградском техническом университете, в колледже градостроительства, Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота, здании, где расположены региональная общественная палата, отдел миграционной полиции, министерство природных ресурсов области и агентство по делам молодёжи.
Напомним, предыдущая «волна» массированных эвакуаций отмечалась в Калининградской области в конце октября 2017 года.
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Тогда телефонные террористы «заминировали» несколько крупных торговых центров города, кинотеатры, здания автовокзала и аэропорта.
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