«Какой-то ужас!»: в Калининграде массово эвакуируют чиновников

Калининград, , 12:47 — REGNUM В Калининграде сегодня, 1 ноября, вновь началась серия анонимных телефонных звонков о минировании объектов массового скопления граждан.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на эту минут известно о 14-ти объектах, где прошла эвакуация людей. Прежде всего, это мэрия Калининграда, ряд министерства регионального правительства, Калининградская облдума, представительство МИД РФ, облизбирком.

Повторно «заминированы» все корпуса и общежития Балтийского федерального университета, а также учебные здания Калининградского государственного технического университета.

В соцсетях идёт массовая выкладка фотографии людей, эвакуированных из административных зданий с приписками. Вот некоторые из них.

«Московский, 95… стоим на улице, здание оцеплено, ждем саперов с собаками. Какой-то ужас!», — написала председатель избирательной комиссия Калининградской области Инесса Винярская.

«Эвакуировались… ждём», — написал мэр Янтарного городского округа Алексей Заливатский.

Напомним, в Калининграде на минувшей неделе прошла беспрецедентная эвакуация населения. За один день поступили звонки о якобы минировании 39-ти объектов массового скопления граждан. Среди них десятки торговых центров, гостиниц и различных комплексов. Нигде взрывных устройство обнаружено не было.