Беверли-Хиллз: новые эпизоды в деле о домогательствах Вайнштейна

Беверли-Хиллз, США, , 12:48 — REGNUM В Калифорнии полицейским департаментом Беверли-Хиллз начато расследование в отношении американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в связи с обвинениями в сексуальном насилии, сообщение опубликовано 1 ноября на странице ведомства в Facebook.

Полицейские просят сообщить в департамент всех, кому что-либо известно о совершенных Вайнштейном противоправных деяниях.

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Ранее сообщалось, что аналогичные расследования в отношении продюсера начаты правоохранителями в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне. «Застрельщиком» в преследованиях Вайнштейна выступила газета New York Times, которая опубликовала в октябре 2017 года материал, утверждавший, что тот в течение нескольких десятков лет обещал сотрудницам компаний, в которых работал, продвижение по службе в обмен на сексуальные услуги.

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Напомним, по сообщению телеканала CNN, уже более 40 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных приставаниях. Обвинения поступали от актрис, манекенщиц, костюмеров и сценаристов.

При этом Вайнштейн продолжает отрицать вину, утверждая, что близость всегда происходила по взаимному согласию.

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