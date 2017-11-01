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В США полицейские застрелили забаррикадировавшегося в школе родителя

Происшествия

Полицейские устанавливают мотивы преступника

Риверсайд, США, 1 ноября 2017, 12:49 — REGNUM  Американские полицейские застрелили мужчину, который забаррикадировался в начальной школе в округе Риверсайд (штат Калифорния), сообщает 1 ноября ABC News.

По данным издания, родитель одного из учащихся ворвался в школу, схватил одного из учителей и заперся с ним в кабинете. Было принято решение о срочной эвакуации учеников и сотрудников школы, детей передали родителям.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые выстрелили в мужчину и освободили педагога. Злоумышленника госпитализировали в больницу, однако врачам спасти его не удалось. Отмечается, что учитель не пострадал.

В настоящий момент полицейские устанавливают мотивы преступника. Все подробности выясняются.

Напомним, подобные инциденты в образовательных учреждениях в США не редкость. Так, в сентябре вооруженный юноша ворвался в среднюю школу города Спокан штата Вашингтон и открыл стрельбу. В результате происшествия погиб школьник, еще трое учеников получили ранения.

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По информации некоммерческой группы Everytown for Gun Safety, нападение на школу в Спокане является уже 31-м подобным случаем для США в 2017 году.

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