Радикал напал на полицейских вблизи здания парламента Туниса

Тунис, , 12:46 — REGNUM В Тунисе арестован человек, совершивший нападение с ножом на двух полицейских недалеко от здания парламента страны, сообщает 1 ноября Reuters.

Нападавший подозревается в связях с радикальной исламистской группировкой, считают в министерстве иностранных дел Туниса.

В заявлении министерства обороны страны также подтверждается информация о том, что преступник был известен своими радикальными взглядами.

Один сотрудник полиции получил ранение в шею и был доставлен в госпиталь для оказания всей необходимой помощи. Второй получил легкое ранение и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, Тунис, как и многие государства Ближнего Востока и Северной Африки, столкнулся с внутренними волнениями, получившими название «Арабская весна». В ходе протестных акций от власти в стране был отстранен президент Зин эль-Абидина Бен Али.

В ходе массовых беспорядков в 2011 году, приведших к государственному перевороту, погибли по меньшей мере 218 человек, экономический ущерб составил порядка €1,6 млрд.

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