Премьер-министр Турции: В Черном море затонуло грузовое судно

Анкара, , 12:30 — REGNUM

Грузовое судно, на борту которого находилось 11 моряков, затонуло 31 октября в Черном море, поблизости от азиатской части Стамбула, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступил 1 ноября премьер-министр Турции БиналиЙылдырым.

«К сожалению, один из наших грузовых кораблей затонул в Черном море прошлой ночью», — отметил он, подчеркнув, что причина произошедшего неизвестна

«В настоящий момент проводится поисково-спасательная операция», — добавил он.

По данным турецких СМИ, грузовое судно Bilal Bal перевозило чугун из провинции Бурса в провинцию Зонгулдак.

В поисково-спасательной операции принимают участие три лодки, один вертолет и один самолет. На данный момент обнаружено несколько пустых спасательных шлюпок и спасательных поясов.