В Подмосковье маршрутка столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие

Одинцово, Московская область, , 12:22 — REGNUM В Московской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и маршрутки пострадала женщина, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером в Одинцово на улице Чикина, столкнулись автомобиль BMW и маршрутное такси.

«В результате аварии пострадала женщина, которая отправлена на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Напомним, в конце октября в Рязани произошло ДТП с участием микроавтобуса и двумя легковыми автомобилями, в результате которого пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

Еще один случай ДТП с участием пассажирской маршрутки произошел в Твери. Водитель бетономешалки не предоставил преимущества в движении маршрутному такси и допустил столкновение, в результате пострадали три человека.