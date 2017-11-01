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В Киеве полуголые активистки Femen сожгли игрушки у магазина Roshen

Происшествия

Таким образом они дали понять Порошенко, что тот должен сделать выбор между политикой и бизнесом

Киев, 1 ноября 2017, 12:07 — REGNUM  В Киеве активистки Femen сожгли двух плюшевых медведей у входа в магазин Roshen, видео данной акции опубликовано в 31 октября на сайте сервиса Vimeo.

На кадрах видно, как полуголая девушка сначала обливает горючей жидкостью две игрушки, а затем поджигает их. Лицо у девушки разукрашено в стиле мексиканского дня мёртвых, а на груди и спине написано Sweets or impeachment, что в дословном переводе означает «Сладости или импичмент».

Вероятно, с помощью данной акции активистки хотели намекнуть президенту Украины Петру Порошенко о том, что тот должен сделать выбор между политикой и бизнесом.

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Отметим, что данная акция проходит вместе с так называемой блокадой фабрики сладостей «Рошен» в Виннице. 29 октября активисты в камуфляже и пожилые местные жители перекрыли подъезд к складу фабрики, принадлежащей семье Порошенко. Они «хотят заставить избранного руководителя государства действовать в интересах всего общества, а не только себя лично» и выполнить обещание, в соответствии с которым Порошенко намеревался отказаться от управления бизнесом.

Ранее похожая акция проходила во время протестов у Верховной Рады, ее организаторами стали сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Напомним, 17 октября в центре Киева началась акция протеста с требованием отмены неприкосновенности депутатов Рады, принятия нового избирательного закона и создания антикоррупционных судов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Работай или торгуй»: радикалы блокируют склад Roshen в Виннице

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Политическая жизнь Украины

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