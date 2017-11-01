Появилось видео задержания исполнителя теракта в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 12:08 — REGNUM В интернете опубликовали видео задержания мужчины, совершившего теракт в Нью-Йорке.

Накануне в Нью-Йорке мужчина за рулем автофургона выехал на пешеходную дорожку и начал сбивать на своем пути велосипедистов, после чего врезался в школьный автобус. После атаки водитель вышел из автомобиля с пневматическим пистолетом. Сотрудники спецслужб открыли по мужчине огонь, после чего задержали.

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В результате наезда погибли восемь человек, более 12 получили ранения. Американские власти квалифицировали трагедию как теракт, однако имя исполнителя не называется. По данным местных СМИ, подозреваемый — 29-летний выходец из Узбекистана.

По данным телеканала CNN, мужчина оставил в автофургоне записку, в которой на английском языке сообщалось, что нападение было совершено от имени ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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