МЧС РФ: Пожар в торговом центре Сочи ликвидирован

Сочи, Краснодарский край, , 12:03 — REGNUM В Сочи произошел пожар в здании торгового центра на ул. Виноградной, 1 ноября сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В половине десятого утра, по прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что «в четырехэтажном строении наблюдается дым из-под кровли». Сотрудники МЧС частично разобрали конструкции кровли и разведали ситуацию. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

В ходе мероприятий по пожаротушению из здания торгового центра были эвакуированы 15 человек персонала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Хабаровска наблюдается задымление из-за поджогов травы в Китайской провинции Хейлунцзян.

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Ситуация настолько тревожная, что губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт уже обратился в МЧС и в Минприроды РФ с просьбой оказать влияние на власти китайской провинции, где каждый день жгут траву. Правительство края уже обращалось к губернатору китайского региона с просьбой потушить пожары, однако ответа из КНР не последовало.