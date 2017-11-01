Аксенов об авариях в Крыму: есть вероятность диверсии

Симферополь, , 11:35 — REGNUM В ходе расследования серии аварий в Крыму будут рассматриваться разные версии, вплоть до диверсий, сообщил 1 ноября глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

«Вчера вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов Южного берега Крыма, также произошло обрушение опоры ЛЭП», — написал руководитель региона. «Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию», — добавил Аксенов.

Читайте также: Подрыв газопровода в Крыму: без газа остаются 1,5 тыс. человек

Также глава Крыма отметил, что аварийные бригады, работавшие всю ночь, восстановили энергоснабжение отключенных районов по резервной линии. По основной линии электричество потребителям пойдет в течение 3 суток. Снабжение газом восстановят через 24 часа.

Читайте также: Крым: поврежден второй газопровод

«Действует оперативный штаб. Ситуация находится под постоянным контролем», — отметил Аксенов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 31 октября было зафиксировано повреждение трубы на газораспределительной станции под Алуштой в Крыму, также, одновременно с повреждением опоры линии электропередач, прекратилась подача электроэнергии.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России заявил, что специалисты отрабатывают версию намеренного подрыва газовой трубы. По их данным, в ходе следственных мероприятий было обнаружено внешнее повреждение газопровода.

В результате аварии без газа остались поселки Утес, Виноградное и Малый маяк. Отключено от газа в общей сложности около 1,5 тыс. абонентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Крым: поврежден второй газопровод