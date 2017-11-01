Пропуск граждан на границе Крыма с Украиной приостановлен

Симферополь, , 11:20 — REGNUM Пропуск граждан через три автомобильных пункта пропуска на границе Крыма с Украиной был приостановлен по техническим причинам, сообщил 1 ноября представитель пограничного управления ФСБ России по республике.

Отметим, что в республике действуют три пункта пропуска: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» все они, по данным ведомства, закрыты для пересечения границы, а работа восстановится после устранения неполадок.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Крыму 31 октября были повреждены два газопровода и опора ЛЭП 110 кВТ. В Минтопэнерго Крыма произошедшее охарактеризовали как «аварийную ситуацию», а национальный антитеррористический комитет сообщил о возможности намеренного подрыва газопровода. Не исключил эту возможность и глава «Крымзазсети» Сергей Тарасов.

Поэтому не исключено, что пропускные пункты были закрыты для задержания диверсантов. При схожих обстоятельствах в ноябре 2015 года Крым и Севастополь остались без электричества — так началась энергоблокада полуострова, ускорившая строительство энергомоста из Краснодарского края.