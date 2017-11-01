В Иванове стая бездомных собак напала на 9-летнего ребенка

Иваново, , 11:17 — REGNUM В городе Иванове девятилетний мальчик госпитализирован после нападения своры бездомных собак. Об этом 1 ноября сообщает управление МВД России по Ивановской области на официальной странице «Вконтакте».

Инцидент произошел днем 31 октября на улице 4-я Балинская. Ребенок гулял, когда на него набросились собаки.

Идущий мимо мужчина отогнал собак от ребенка, однако мальчик серьезно пострадал от укусов. Его доставили в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В комментариях к записи отмечено, что мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи сделали ему операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года стая бездомных собак загрызла 9-летнюю девочку в Махачкале. После этого в городе начался отстрел бродячих собак.

Еще одна трагедия произошла в том же месяце в Таборинском районе Свердловской области. Две оставленные без присмотра собаки бойцовой породы напали на семилетнюю девочку, ребенок погиб на месте. Владельцы животных обвиняются в причинении смерти по неосторожности.

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