В Тверской области пьяная автоледи без прав сбила женщину с ребенком

Тверь, , 11:14 — REGNUM В Тверской области автоледи без прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила на пешеходном переходе женщину с ребенком, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 31 октября на улице Луначарского в Торжке. 42-летняя водитель автомобиля Nissan Juke сбила 65-летнюю женщину и 12-летнего мальчика, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили травмы различной степени тяжести. Пенсионерку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

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Отмечается, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения и на момент ДТП была лишена водительских прав.

Напомним, в конце октября в Ханты-Мансийском автономном округе водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешеходов на переходе, после чего совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали две женщины и две маленькие девочки.

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